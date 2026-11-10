SLI
|
2 409,84
|
11,20
|
0,47 %
|SIX-Handel im Fokus
|
10.11.2026 15:58:52
Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI nachmittags steigen
Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,52 Prozent höher bei 2 411,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 417,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 405,11 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 2 343,60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 2 029,84 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 1,87 Prozent auf 174,00 CHF), Julius Bär (+ 1,73 Prozent auf 71,54 CHF), UBS (+ 1,68 Prozent auf 40,63 CHF), Geberit (+ 1,47 Prozent auf 595,20 CHF) und Straumann (+ 1,33 Prozent auf 106,85 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sonova (-1,19 Prozent auf 282,40 CHF), Galderma (-1,00 Prozent auf 188,75 CHF), Kühne + Nagel International (-0,87 Prozent auf 227,40 CHF), Lindt (-0,57 Prozent auf 8 675,00 CHF) und Givaudan (-0,54 Prozent auf 4 043,00 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 512 566 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 337,716 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|37,63
|-1,90%
|Galderma
|204,90
|-1,49%
|Geberit AG (N)
|647,40
|1,12%
|Givaudan AG
|4 394,00
|-0,95%
|Julius Bär
|77,74
|1,46%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|247,90
|-1,00%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 395,00
|-1,26%
|Partners Group AG
|737,40
|0,24%
|Richemont
|191,05
|2,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,00
|-0,14%
|Sonova AG
|303,10
|-2,76%
|Straumann Holding AG
|115,95
|0,83%
|Swiss Re AG
|164,20
|0,71%
|UBS
|44,11
|1,22%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 409,84
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.