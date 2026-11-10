Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Der SLI befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,52 Prozent höher bei 2 411,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 417,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 405,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 2 343,60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 2 029,84 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 1,87 Prozent auf 174,00 CHF), Julius Bär (+ 1,73 Prozent auf 71,54 CHF), UBS (+ 1,68 Prozent auf 40,63 CHF), Geberit (+ 1,47 Prozent auf 595,20 CHF) und Straumann (+ 1,33 Prozent auf 106,85 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sonova (-1,19 Prozent auf 282,40 CHF), Galderma (-1,00 Prozent auf 188,75 CHF), Kühne + Nagel International (-0,87 Prozent auf 227,40 CHF), Lindt (-0,57 Prozent auf 8 675,00 CHF) und Givaudan (-0,54 Prozent auf 4 043,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 512 566 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 337,716 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at