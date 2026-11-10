SLI

2 409,84
11,20
0,47 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SIX-Handel im Fokus 10.11.2026 15:58:52

Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI nachmittags steigen

Der SLI befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,52 Prozent höher bei 2 411,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 417,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 405,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 2 219,11 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 2 343,60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 2 029,84 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12,10 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 433,53 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 1,87 Prozent auf 174,00 CHF), Julius Bär (+ 1,73 Prozent auf 71,54 CHF), UBS (+ 1,68 Prozent auf 40,63 CHF), Geberit (+ 1,47 Prozent auf 595,20 CHF) und Straumann (+ 1,33 Prozent auf 106,85 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sonova (-1,19 Prozent auf 282,40 CHF), Galderma (-1,00 Prozent auf 188,75 CHF), Kühne + Nagel International (-0,87 Prozent auf 227,40 CHF), Lindt (-0,57 Prozent auf 8 675,00 CHF) und Givaudan (-0,54 Prozent auf 4 043,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 512 566 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 337,716 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 37,63 -1,90% Amrize
Galderma 204,90 -1,49% Galderma
Geberit AG (N) 647,40 1,12% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 394,00 -0,95% Givaudan AG
Julius Bär 77,74 1,46% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 247,90 -1,00% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 395,00 -1,26% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Partners Group AG 737,40 0,24% Partners Group AG
Richemont 191,05 2,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,00 -0,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sonova AG 303,10 -2,76% Sonova AG
Straumann Holding AG 115,95 0,83% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 164,20 0,71% Swiss Re AG
UBS 44,11 1,22% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 409,84 0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen