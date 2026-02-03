Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SPI zum Start steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch heute aufwärts.

Um 09:09 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 18 592,08 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,399 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,460 Prozent stärker bei 18 569,47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 484,47 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 592,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 569,47 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, erreichte der SPI einen Wert von 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 982,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 639,04 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 11,02 Prozent auf 7,05 CHF), Evolva (+ 10,91 Prozent auf 0,85 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,43 Prozent auf 0,15 CHF), Julius Bär (+ 3,76 Prozent auf 67,80 CHF) und Huber + Suhner (+ 2,83 Prozent auf 160,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Edisun Power Europe (-9,90 Prozent auf 56,40 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF), BioVersys (-4,56 Prozent auf 23,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,33 Prozent auf 232,00 CHF) und Adval Tech (-2,94 Prozent auf 33,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 224 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,778 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

2026 präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at