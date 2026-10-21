Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen

Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent höher bei 2 327,85 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,009 Prozent höher bei 2 316,51 Punkten in den Handel, nach 2 316,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 327,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 310,79 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der SLI 2 243,18 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 285,77 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 2 040,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,07 Prozent auf 95,60 CHF), Sandoz (+ 1,76 Prozent auf 78,48 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 90,44 CHF), SGS SA (+ 1,49 Prozent auf 100,45 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,30 Prozent auf 217,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-1,06 Prozent auf 8 380,00 CHF), Sonova (-0,65 Prozent auf 276,80 CHF), Galderma (-0,43 Prozent auf 174,25 CHF), Richemont (-0,23 Prozent auf 175,60 CHF) und Lonza (-0,22 Prozent auf 623,60 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 365 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 326,511 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at