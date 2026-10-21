Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|Index im Blick
|
21.10.2026 17:58:53
Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen
Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent höher bei 2 327,85 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,009 Prozent höher bei 2 316,51 Punkten in den Handel, nach 2 316,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 327,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 310,79 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der SLI 2 243,18 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 285,77 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 2 040,70 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,07 Prozent auf 95,60 CHF), Sandoz (+ 1,76 Prozent auf 78,48 CHF), Logitech (+ 1,64 Prozent auf 90,44 CHF), SGS SA (+ 1,49 Prozent auf 100,45 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,30 Prozent auf 217,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-1,06 Prozent auf 8 380,00 CHF), Sonova (-0,65 Prozent auf 276,80 CHF), Galderma (-0,43 Prozent auf 174,25 CHF), Richemont (-0,23 Prozent auf 175,60 CHF) und Lonza (-0,22 Prozent auf 623,60 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 3 365 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 326,511 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,02
|-2,04%
|Amrize
|34,55
|0,06%
|Galderma
|201,50
|7,41%
|Helvetia Baloise Holding AG
|235,20
|0,51%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 015,00
|0,17%
|Logitech S.A.
|97,18
|-0,96%
|Lonza AG (N)
|682,20
|1,88%
|Partners Group AG
|655,20
|-0,46%
|Richemont
|187,25
|-1,03%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|418,20
|-0,48%
|Sandoz
|85,42
|1,57%
|SGS SA
|109,40
|1,11%
|Sonova AG
|303,90
|1,91%
|Straumann Holding AG
|103,85
|1,02%
|Swiss Re AG
|165,75
|1,25%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 325,56
|-0,10%
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