Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SLI aktuell
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30.09.2026 09:29:11
Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Start steigen
Der SLI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,70 Prozent auf 2 263,50 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 2 258,85 Zählern und damit 0,491 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 247,81 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 258,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 264,13 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,273 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2 312,04 Punkte. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 2 274,15 Punkten. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,23 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Holcim (+ 2,37 Prozent auf 69,88 CHF), Straumann (+ 2,13 Prozent auf 94,12 CHF), Amrize (+ 1,34 Prozent auf 31,65 CHF), Geberit (+ 1,31 Prozent auf 558,00 CHF) und Galderma (+ 1,24 Prozent auf 167,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-1,22 Prozent auf 7 710,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,66 Prozent auf 224,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 80,42 CHF), Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 638,50 CHF) und Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 76,48 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 134 553 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,16
|-0,63%
|Amrize
|33,49
|0,72%
|Galderma
|177,60
|1,28%
|Geberit AG (N)
|589,00
|0,89%
|Holcim AG
|73,96
|2,32%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|238,30
|-0,25%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 155,00
|-1,15%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,23
|0,93%
|Partners Group AG
|635,20
|1,11%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|372,09
|0,88%
|Straumann Holding AG
|99,32
|1,51%
|Swiss Re AG
|149,75
|0,34%
|Swisscom AG
|674,50
|-0,15%
|UBS
|43,31
|0,77%
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