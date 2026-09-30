Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Start steigen

Der SLI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,70 Prozent auf 2 263,50 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 2 258,85 Zählern und damit 0,491 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 247,81 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 258,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 264,13 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 0,273 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der SLI-Kurs 2 312,04 Punkte. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 2 274,15 Punkten. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,23 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Holcim (+ 2,37 Prozent auf 69,88 CHF), Straumann (+ 2,13 Prozent auf 94,12 CHF), Amrize (+ 1,34 Prozent auf 31,65 CHF), Geberit (+ 1,31 Prozent auf 558,00 CHF) und Galderma (+ 1,24 Prozent auf 167,90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-1,22 Prozent auf 7 710,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,66 Prozent auf 224,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 80,42 CHF), Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 638,50 CHF) und Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 76,48 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 134 553 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at