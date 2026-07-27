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SMI-Performance 27.07.2026 12:26:48

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Montag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,67 Prozent fester bei 14 423,15 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,666 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,796 Prozent fester bei 14 441,29 Punkten in den Handel, nach 14 327,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 14 466,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 366,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der SMI auf 14 172,71 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 165,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 11 955,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,88 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 466,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sika (+ 2,31 Prozent auf 159,45 CHF), UBS (+ 1,56 Prozent auf 42,97 CHF), Amrize (+ 1,39 Prozent auf 40,80 CHF), Roche (+ 1,27 Prozent auf 359,60 CHF) und Novartis (+ 1,23 Prozent auf 128,46 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Nestlé (-1,39 Prozent auf 79,55 CHF), Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 180,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,39 Prozent auf 203,80 CHF), Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF) und Swiss Life (-0,15 Prozent auf 943,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 933 718 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 86,82 2,55% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 44,12 1,99% Amrize
Givaudan AG 3 451,00 0,76% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 219,80 0,23% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,56 -1,03% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 138,58 2,21% Novartis AG
Partners Group AG 731,80 0,88% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,00 0,68% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 172,15 3,11% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 017,50 0,44% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 145,80 1,14% Swiss Re AG
UBS 46,33 2,00% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 670,20 0,30% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SMI 14 429,07 0,71%

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