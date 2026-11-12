Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen

Der SMI befand sich am Donnerstagabend im Aufwärtstrend.

Der SMI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,63 Prozent auf 15 149,43 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,729 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,845 Prozent auf 15 181,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 053,86 Punkten am Vortag.

Bei 15 200,17 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 093,97 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 2,46 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 13 877,84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 449,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der SMI auf 12 793,74 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,36 Prozent nach oben. Bei 15 200,17 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Sandoz (+ 2,00 Prozent auf 86,90 CHF), Logitech (+ 1,92 Prozent auf 85,00 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 60,28 CHF) und Roche (+ 1,14 Prozent auf 406,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Partners Group (-3,16 Prozent auf 662,40 CHF), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 70,42 CHF), Galderma (-0,28 Prozent auf 194,40 CHF) und Sika (-0,18 Prozent auf 193,90 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 975 599 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,81 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at