Kursentwicklung im Fokus 22.01.2026 09:29:16

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI zum Start des Donnerstagshandels steigen

Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

Um 09:12 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,87 Prozent aufwärts auf 13 270,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,528 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,805 Prozent auf 13 262,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 156,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 251,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 276,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,209 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 13 163,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 614,43 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 22.01.2025, bei 12 207,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,178 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 063,67 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,43 Prozent auf 1 095,00 CHF), Sonova (+ 2,26 Prozent auf 226,20 CHF), Richemont (+ 1,82 Prozent auf 159,85 CHF), Nestlé (+ 1,78 Prozent auf 74,28 CHF) und Holcim (+ 1,57 Prozent auf 78,82 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (+ 0,03 Prozent auf 114,38 CHF), Logitech (+ 0,06 Prozent auf 72,70 CHF), Roche (+ 0,15 Prozent auf 345,20 CHF), Givaudan (+ 0,60 Prozent auf 3 184,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 60,12 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 355 621 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 296,775 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

20.01.26 ABB Neutral UBS AG
15.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
