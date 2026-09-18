Centiel Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|SPI-Kursverlauf
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18.09.2026 12:26:53
Börse Zürich in Grün: Das macht der SPI am Freitagmittag
Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,10 Prozent aufwärts auf 19 714,28 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,409 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,237 Prozent schwächer bei 19 648,00 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 694,77 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 19 648,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 737,69 Zähler.
SPI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,953 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SPI mit 20 161,57 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 463,18 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 16 750,21 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,07 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit DocMorris (+ 5,29 Prozent auf 10,95 CHF), ams-OSRAM (+ 4,67 Prozent auf 17,47 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,21 Prozent auf 6,44 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 0,02 CHF) und Sensirion (+ 3,25 Prozent auf 79,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-14,86 Prozent auf 4,24 CHF), Rieter (-4,26 Prozent auf 2,36 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,60 Prozent auf 0,16 CHF), Huber + Suhner (-3,50 Prozent auf 165,60 CHF) und Swisscom (-2,90 Prozent auf 652,00 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 932 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 310,784 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
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|ams-OSRAM AG
|18,15
|3,13%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 174,00
|-0,76%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
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|3,08%
|Curatis AG
|20,20
|6,88%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
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|3,20%
|EvoNext Holdings AG
|2,18
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|Highlight Event and Entertainment AG
|4,54
|-9,20%
|Huber + Suhner AG
|176,00
|-2,98%
|MindMaze Therapeutics
|0,15
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|Rieter AG (N)
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|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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|Sensirion Holding AG
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