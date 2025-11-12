VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Performance
|
12.11.2025 15:58:50
Börse Zürich in Grün: SLI am Mittwochnachmittag in Grün
Am Mittwoch steigt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,79 Prozent auf 2 086,10 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,472 Prozent fester bei 2 079,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 069,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 087,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 072,26 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 3,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 2 022,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, bewegte sich der SLI bei 1 983,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 927,34 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 8,56 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 4,64 Prozent auf 64,56 CHF), ams-OSRAM (+ 3,63 Prozent auf 10,57 CHF), Richemont (+ 2,17 Prozent auf 164,75 CHF), Adecco SA (+ 1,65 Prozent auf 25,84 CHF) und Sandoz (+ 1,65 Prozent auf 55,54 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swiss Life (-2,16 Prozent auf 859,60 CHF), Temenos (-1,26 Prozent auf 74,15 CHF), Swisscom (-1,25 Prozent auf 593,00 CHF), VAT (-0,50 Prozent auf 340,70 CHF) und Logitech (-0,41 Prozent auf 96,22 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 402 498 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 239,712 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
