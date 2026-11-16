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SLI aktuell 16.11.2026 12:26:54

Börse Zürich in Grün: SLI am Montagmittag fester

Börse Zürich in Grün: SLI am Montagmittag fester

Der SLI macht aktuell Gewinne.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent stärker bei 2 434,23 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,309 Prozent höher bei 2 431,43 Punkten, nach 2 423,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 430,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 439,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2 306,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 2 051,84 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 439,40 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Straumann (+ 1,77 Prozent auf 109,10 CHF), Alcon (+ 1,56 Prozent auf 62,32 CHF), Lonza (+ 1,05 Prozent auf 673,00 CHF) und Sonova (+ 1,05 Prozent auf 289,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Amrize (-2,41 Prozent auf 33,65 CHF), Geberit (-1,68 Prozent auf 585,80 CHF), Sika (-0,70 Prozent auf 190,60 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 530,00 CHF) und Helvetia Baloise (-0,35 Prozent auf 229,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 628 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 348,395 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,99 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 67,64 0,86% Alcon AG
Amrize 36,41 -1,54% Amrize
Geberit AG (N) 637,20 -1,30% Geberit AG (N)
Helvetia Baloise Holding AG 248,40 -0,40% Helvetia Baloise Holding AG
Lonza AG (N) 730,40 1,33% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 95,42 0,88% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 713,60 0,59% Partners Group AG
Richemont 188,95 3,03% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 442,35 1,10% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 206,50 -0,63% Sika AG
Sonova AG 314,30 1,49% Sonova AG
Straumann Holding AG 118,20 1,63% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 166,50 0,51% Swiss Re AG
VAT 573,40 -0,97% VAT

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