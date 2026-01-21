Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Kursplus

In Zürich stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent auf 2 132,24 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,326 Prozent auf 2 124,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 132,53 Punkte, das Tagestief hingegen 2 116,01 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,895 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 131,01 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 2 040,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der SLI einen Wert von 2 009,04 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,871 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,91 Prozent auf 64,36 CHF), Lonza (+ 2,13 Prozent auf 555,20 CHF), Sika (+ 1,44 Prozent auf 148,30 CHF), ams-OSRAM (+ 1,35 Prozent auf 7,90 CHF) und Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 163,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Temenos (-1,89 Prozent auf 72,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,40 Prozent auf 59,06 CHF), Zurich Insurance (-1,30 Prozent auf 561,00 CHF), Swiss Life (-1,09 Prozent auf 849,40 CHF) und Roche (-0,87 Prozent auf 343,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1 803 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,67 erwartet. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at