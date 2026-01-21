ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 21.01.2026 15:59:10

Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Kursplus

Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag mit Kursplus

In Zürich stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,03 Prozent auf 2 132,24 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,326 Prozent auf 2 124,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 132,53 Punkte, das Tagestief hingegen 2 116,01 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,895 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 131,01 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 2 040,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der SLI einen Wert von 2 009,04 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,871 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,91 Prozent auf 64,36 CHF), Lonza (+ 2,13 Prozent auf 555,20 CHF), Sika (+ 1,44 Prozent auf 148,30 CHF), ams-OSRAM (+ 1,35 Prozent auf 7,90 CHF) und Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 163,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Temenos (-1,89 Prozent auf 72,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,40 Prozent auf 59,06 CHF), Zurich Insurance (-1,30 Prozent auf 561,00 CHF), Swiss Life (-1,09 Prozent auf 849,40 CHF) und Roche (-0,87 Prozent auf 343,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1 803 998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,67 erwartet. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
20.01.26 ABB Neutral UBS AG
15.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 64,92 0,78% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 24,20 0,08% Adecco SA
Alcon AG 69,16 -0,63% Alcon AG
ams-OSRAM AG 9,10 4,48% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 401,00 -1,08% Givaudan AG
Lonza AG (N) 601,40 -0,17% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 79,20 0,30% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 346,50 0,52% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 160,05 -0,22% Sika AG
Swiss Life AG (N) 916,40 0,11% Swiss Life AG (N)
Temenos AG 78,90 -0,57% Temenos AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 600,60 -0,86% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 145,96 0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen