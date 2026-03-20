Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittag.

Am Freitag gewinnt der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,44 Prozent auf 1 991,55 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,681 Prozent stärker bei 1 996,33 Punkten in den Handel, nach 1 982,83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 002,14 Punkte, das Tagestief hingegen 1 981,23 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 1,94 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 200,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 2 116,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,41 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 981,23 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 2,97 Prozent auf 64,46 CHF), Amrize (+ 1,51 Prozent auf 42,96 CHF), Galderma (+ 1,40 Prozent auf 144,60 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,38 Prozent auf 198,50 CHF) und Sika (+ 1,23 Prozent auf 127,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Alcon (-0,94 Prozent auf 58,92 CHF), Sonova (-0,89 Prozent auf 177,55 CHF), Swisscom (-0,43 Prozent auf 701,50 CHF), Nestlé (-0,16 Prozent auf 76,51 CHF) und Givaudan (-0,11 Prozent auf 2 698,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 074 828 Aktien gehandelt. Mit 266,339 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at