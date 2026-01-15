Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu

Der SLI entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,40 Prozent stärker bei 2 182,65 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,483 Prozent stärker bei 2 184,51 Punkten, nach 2 174,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 185,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 175,98 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,587 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 109,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der SLI bei 2 033,91 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 1 950,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,47 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 128,11 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 14,45 Prozent auf 497,40 CHF), Partners Group (+ 6,52 Prozent auf 1 078,50 CHF), ams-OSRAM (+ 5,26 Prozent auf 8,51 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,06 Prozent auf 61,44 CHF) und Lonza (+ 1,58 Prozent auf 566,80 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Geberit (-4,61 Prozent auf 608,00 CHF), Richemont (-1,95 Prozent auf 171,40 CHF), Straumann (-1,59 Prozent auf 98,10 CHF), Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 184,65 CHF) und Temenos (-1,03 Prozent auf 82,05 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 350 631 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 291,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Adecco SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

