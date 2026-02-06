Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 06.02.2026 15:59:28

Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu

Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu

Der SLI entwickelt sich am Freitag positiv.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 2 153,73 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,503 Prozent schwächer bei 2 137,17 Punkten, nach 2 147,97 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 153,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 129,02 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 162,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der SLI bei 2 010,74 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 2 078,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,128 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 099,01 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2,57 Prozent auf 100,50 CHF), Holcim (+ 2,50 Prozent auf 76,14 CHF), Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 79,31 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 120,58 CHF) und Julius Bär (+ 1,05 Prozent auf 67,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Adecco SA (-1,22 Prozent auf 22,74 CHF), Sonova (-1,20 Prozent auf 206,30 CHF), Alcon (-1,04 Prozent auf 60,70 CHF), Roche (-0,89 Prozent auf 355,50 CHF) und UBS (-0,74 Prozent auf 33,75 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 305 615 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 311,321 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Adecco SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alcon AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,04 0,08% Adecco SA
Alcon AG 66,60 0,45% Alcon AG
Holcim AG 83,98 4,09% Holcim AG
Julius Bär 73,20 1,30% Julius Bär
Nestlé SA (Nestle) 85,85 0,77% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 131,90 1,93% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 224,80 -1,06% Sonova AG
Straumann Holding AG 109,20 2,20% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 139,75 1,01% Swiss Re AG
Temenos AG 72,20 -0,35% Temenos AG
UBS 37,14 -0,11% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 154,32 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen