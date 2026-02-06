Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 2 153,73 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,503 Prozent schwächer bei 2 137,17 Punkten, nach 2 147,97 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 153,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 129,02 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 162,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der SLI bei 2 010,74 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 2 078,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,128 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 099,01 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2,57 Prozent auf 100,50 CHF), Holcim (+ 2,50 Prozent auf 76,14 CHF), Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 79,31 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 120,58 CHF) und Julius Bär (+ 1,05 Prozent auf 67,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Adecco SA (-1,22 Prozent auf 22,74 CHF), Sonova (-1,20 Prozent auf 206,30 CHF), Alcon (-1,04 Prozent auf 60,70 CHF), Roche (-0,89 Prozent auf 355,50 CHF) und UBS (-0,74 Prozent auf 33,75 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 305 615 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 311,321 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Die Adecco SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

