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24.11.2026 09:28:29
Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent höher bei 2 374,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2 373,13 Punkten in den Handel, nach 2 369,36 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 372,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 375,40 Punkten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 2 325,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 314,36 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2 040,27 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,41 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 1,03 Prozent auf 666,40 CHF), Swiss Re (+ 0,96 Prozent auf 152,25 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 34,28 CHF), Holcim (+ 0,67 Prozent auf 74,92 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 638,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-1,90 Prozent auf 289,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,33 Prozent auf 222,80 CHF), Sandoz (-0,65 Prozent auf 82,46 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 622,00 CHF) und Galderma (-0,08 Prozent auf 187,55 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 125 692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Galderma
|202,00
|-0,98%
|Holcim AG
|81,10
|0,15%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|242,80
|-1,18%
|Lonza AG (N)
|719,00
|0,11%
|Partners Group AG
|682,00
|0,15%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|430,75
|-0,75%
|Sandoz
|89,16
|-1,15%
|Sonova AG
|317,70
|-1,18%
|Swiss Re AG
|165,30
|0,76%
|UBS
|41,29
|0,39%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|695,00
|0,32%
Indizes in diesem Artikel
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