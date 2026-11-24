Aktuell geht es für den SLI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent höher bei 2 374,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2 373,13 Punkten in den Handel, nach 2 369,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 372,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 375,40 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 2 325,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 314,36 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2 040,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,41 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 1,03 Prozent auf 666,40 CHF), Swiss Re (+ 0,96 Prozent auf 152,25 CHF), Amrize (+ 0,94 Prozent auf 34,28 CHF), Holcim (+ 0,67 Prozent auf 74,92 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 638,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-1,90 Prozent auf 289,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,33 Prozent auf 222,80 CHF), Sandoz (-0,65 Prozent auf 82,46 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 622,00 CHF) und Galderma (-0,08 Prozent auf 187,55 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 125 692 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,676 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at