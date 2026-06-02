VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Kursverlauf
|
02.06.2026 17:58:58
Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
Am Dienstag ging der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 2 135,48 Punkten aus dem Dienstagshandel. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,514 Prozent fester bei 2 142,45 Punkten, nach 2 131,50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 149,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 126,79 Punkten erreichte.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 100,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der SLI mit 2 188,77 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 1 986,72 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,721 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 4,97 Prozent auf 624,80 CHF), Logitech (+ 3,68 Prozent auf 101,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,21 Prozent auf 86,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 187,30 CHF) und Amrize (+ 2,26 Prozent auf 42,93 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Roche (-2,43 Prozent auf 309,70 CHF), Sandoz (-2,06 Prozent auf 62,90 CHF), SGS SA (-1,65 Prozent auf 86,98 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 50,98 CHF) und Swiss Re (-1,42 Prozent auf 114,45 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 141 559 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VAT
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert (finanzen.at)
|
02.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
01.06.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
01.06.26
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
01.06.26