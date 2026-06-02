Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Am Dienstag ging der SLI den Handel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 2 135,48 Punkten aus dem Dienstagshandel. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,514 Prozent fester bei 2 142,45 Punkten, nach 2 131,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 149,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 126,79 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 100,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der SLI mit 2 188,77 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 1 986,72 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,721 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 4,97 Prozent auf 624,80 CHF), Logitech (+ 3,68 Prozent auf 101,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,21 Prozent auf 86,10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 187,30 CHF) und Amrize (+ 2,26 Prozent auf 42,93 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Roche (-2,43 Prozent auf 309,70 CHF), Sandoz (-2,06 Prozent auf 62,90 CHF), SGS SA (-1,65 Prozent auf 86,98 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 50,98 CHF) und Swiss Re (-1,42 Prozent auf 114,45 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 141 559 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at