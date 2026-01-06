Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,65 Prozent höher bei 2 164,99 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,258 Prozent höher bei 2 156,54 Punkten in den Handel, nach 2 150,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 144,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 166,44 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der SLI bei 2 094,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 038,42 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Stand von 1 936,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 5,96 Prozent auf 99,92 CHF), Sandoz (+ 2,90 Prozent auf 58,88 CHF), Novartis (+ 2,78 Prozent auf 111,52 CHF), Alcon (+ 2,64 Prozent auf 65,22 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,59 Prozent auf 178,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Julius Bär (-1,58 Prozent auf 64,74 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 37,58 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 78,38 CHF), Lindt (-1,23 Prozent auf 11 210,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,95 Prozent auf 60,66 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 149 519 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 281,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,88 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at