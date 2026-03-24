Börse Zürich in Grün: SLI beginnt Dienstagshandel im Plus

Am Morgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,44 Prozent stärker bei 1 983,18 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 1 979,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 974,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 985,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 979,53 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 202,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 140,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, lag der SLI bei 2 105,04 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 4,15 Prozent auf 79,38 CHF), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 139,60 CHF), Sonova (+ 1,58 Prozent auf 170,70 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 75,52 CHF) und Logitech (+ 0,82 Prozent auf 71,54 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Geberit (-0,37 Prozent auf 533,80 CHF), VAT (-0,35 Prozent auf 516,80 CHF), Holcim (-0,34 Prozent auf 64,12 CHF), Sandoz (-0,17 Prozent auf 59,56 CHF) und Sika (-0,08 Prozent auf 128,30 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 373 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,915 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at