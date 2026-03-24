Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance 24.03.2026 09:29:24

Börse Zürich in Grün: SLI beginnt Dienstagshandel im Plus

Börse Zürich in Grün: SLI beginnt Dienstagshandel im Plus

Am Morgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,44 Prozent stärker bei 1 983,18 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 1 979,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 974,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 985,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 979,53 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 202,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 140,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, lag der SLI bei 2 105,04 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Straumann (+ 4,15 Prozent auf 79,38 CHF), Richemont (+ 1,90 Prozent auf 139,60 CHF), Sonova (+ 1,58 Prozent auf 170,70 CHF), Nestlé (+ 0,90 Prozent auf 75,52 CHF) und Logitech (+ 0,82 Prozent auf 71,54 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Geberit (-0,37 Prozent auf 533,80 CHF), VAT (-0,35 Prozent auf 516,80 CHF), Holcim (-0,34 Prozent auf 64,12 CHF), Sandoz (-0,17 Prozent auf 59,56 CHF) und Sika (-0,08 Prozent auf 128,30 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 157 373 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,915 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Straumann Holding AG

mehr Nachrichten