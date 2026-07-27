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Index-Performance im Fokus 27.07.2026 17:58:32

Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus

Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus

Der SLI ging mit Gewinnen aus dem Montagshandel.

Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Plus von 0,76 Prozent auf 2 293,94 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,898 Prozent auf 2 297,19 Punkte an der Kurstafel, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 283,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 300,30 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 27.04.2026, mit 2 105,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 1 994,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 3,46 Prozent auf 161,25 CHF), Sonova (+ 3,12 Prozent auf 218,00 CHF), Lonza (+ 2,08 Prozent auf 559,40 CHF), Amrize (+ 1,64 Prozent auf 40,90 CHF) und SGS SA (+ 1,56 Prozent auf 94,84 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-4,33 Prozent auf 622,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,42 Prozent auf 201,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 79,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,37 Prozent auf 215,80 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 80,39 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 167 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,88 0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 43,66 0,92% Amrize
Galderma 186,00 0,00% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 231,20 -0,69% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 216,10 -1,46% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 599,60 2,08% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,13 -0,37% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 725,00 -0,06% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,00 0,42% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 101,70 1,50% SGS SA
Sika AG 172,95 3,59% Sika AG
Sonova AG 233,90 3,13% Sonova AG
Swiss Re AG 146,05 1,32% Swiss Re AG
UBS 45,73 0,68% UBS
VAT 670,00 -3,98% VAT

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SLI 2 293,94 0,76%

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