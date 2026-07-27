Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Index-Performance im Fokus
|
27.07.2026 17:58:32
Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus
Zum Handelsende stand im SIX-Handel ein Plus von 0,76 Prozent auf 2 293,94 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,898 Prozent auf 2 297,19 Punkte an der Kurstafel, nach 2 276,74 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 283,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 300,30 Punkten lag.
SLI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 2 268,71 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 27.04.2026, mit 2 105,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 1 994,12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 3,46 Prozent auf 161,25 CHF), Sonova (+ 3,12 Prozent auf 218,00 CHF), Lonza (+ 2,08 Prozent auf 559,40 CHF), Amrize (+ 1,64 Prozent auf 40,90 CHF) und SGS SA (+ 1,56 Prozent auf 94,84 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-4,33 Prozent auf 622,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,42 Prozent auf 201,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 79,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,37 Prozent auf 215,80 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 80,39 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 167 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,88
|0,26%
|Amrize
|43,66
|0,92%
|Galderma
|186,00
|0,00%
|Helvetia Baloise Holding AG
|231,20
|-0,69%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|216,10
|-1,46%
|Lonza AG (N)
|599,60
|2,08%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,13
|-0,37%
|Partners Group AG
|725,00
|-0,06%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|386,00
|0,42%
|SGS SA
|101,70
|1,50%
|Sika AG
|172,95
|3,59%
|Sonova AG
|233,90
|3,13%
|Swiss Re AG
|146,05
|1,32%
|UBS
|45,73
|0,68%
|VAT
|670,00
|-3,98%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 293,94
|0,76%
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