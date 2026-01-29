Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss tendierte der SLI im SIX-Handel 0,30 Prozent höher bei 2 115,52 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,039 Prozent auf 2 108,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 126,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 099,01 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,605 Prozent zurück. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 29.12.2025, den Stand von 2 138,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 017,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 070,40 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,65 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,46 Prozent auf 66,38 CHF), Roche (+ 2,57 Prozent auf 347,00 CHF), Lindt (+ 2,02 Prozent auf 11 110,00 CHF), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 73,48 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 177,65 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Givaudan (-6,76 Prozent auf 2 926,00 CHF), Temenos (-4,40 Prozent auf 68,50 CHF), ams-OSRAM (-2,78 Prozent auf 8,03 CHF), Lonza (-2,34 Prozent auf 534,00 CHF) und Straumann (-2,01 Prozent auf 91,62 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 6 519 232 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,640 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

