Börse Zürich in Grün: SLI bewegt sich am Mittag im Plus

Der SLI zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Am Dienstag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,19 Prozent auf 2 166,55 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 2 163,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 163,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 174,68 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 173,89 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 038,21 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.02.2025, bei 2 114,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,724 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1,71 Prozent auf 130,95 CHF), Zurich Insurance (+ 1,43 Prozent auf 565,60 CHF), Novartis (+ 1,39 Prozent auf 128,22 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,30 Prozent auf 194,20 CHF) und Lindt (+ 1,15 Prozent auf 12 350,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams-OSRAM (-4,59 Prozent auf 8,11 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,58 Prozent auf 68,80 CHF), Julius Bär (-1,80 Prozent auf 63,30 CHF), VAT (-1,40 Prozent auf 507,40 CHF) und Holcim (-1,24 Prozent auf 70,14 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 523 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 315,731 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet mit 8,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at