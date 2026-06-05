VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Performance im Fokus
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05.06.2026 12:27:05
Börse Zürich in Grün: SLI in Grün
Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent fester bei 2 136,88 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 2 133,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 130,64 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 127,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 140,26 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,532 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, notierte der SLI bei 2 094,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 110,61 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 008,39 Punkten.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,656 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 1,73 Prozent auf 2 888,00 CHF), Partners Group (+ 1,71 Prozent auf 724,60 CHF), Alcon (+ 1,57 Prozent auf 52,90 CHF), Swiss Re (+ 1,51 Prozent auf 117,95 CHF) und Sonova (+ 1,06 Prozent auf 209,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-2,65 Prozent auf 603,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,91 Prozent auf 83,04 CHF), Logitech (-1,09 Prozent auf 92,66 CHF), Holcim (-0,08 Prozent auf 75,28 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 548,60 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 672 900 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 270,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,04 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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