Börse Zürich in Grün: SLI liegt zum Handelsstart im Plus

Aktuell geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Montag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 2 232,55 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,261 Prozent auf 2 225,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,80 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 225,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 233,02 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Der SLI lag vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 2 318,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 2 187,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 2 012,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 3,21 Prozent auf 97,12 CHF), Roche (+ 2,82 Prozent auf 353,90 CHF), Novartis (+ 1,82 Prozent auf 114,08 CHF), Sonova (+ 1,77 Prozent auf 230,20 CHF) und Lindt (+ 1,66 Prozent auf 8 560,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-4,07 Prozent auf 589,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,90 Prozent auf 76,38 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 32,77 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 69,80 CHF) und Richemont (-0,49 Prozent auf 174,15 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 175 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,423 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at