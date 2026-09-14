Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Index-Performance im Fokus
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14.09.2026 09:28:34
Börse Zürich in Grün: SLI liegt zum Handelsstart im Plus
Am Montag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 2 232,55 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,261 Prozent auf 2 225,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,80 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 225,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 233,02 Punkten lag.
SLI seit Beginn Jahr
Der SLI lag vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 2 318,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 2 187,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 2 012,47 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 3,21 Prozent auf 97,12 CHF), Roche (+ 2,82 Prozent auf 353,90 CHF), Novartis (+ 1,82 Prozent auf 114,08 CHF), Sonova (+ 1,77 Prozent auf 230,20 CHF) und Lindt (+ 1,66 Prozent auf 8 560,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-4,07 Prozent auf 589,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,90 Prozent auf 76,38 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 32,77 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 69,80 CHF) und Richemont (-0,49 Prozent auf 174,15 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 175 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,423 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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Indizes in diesem Artikel
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