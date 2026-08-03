Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Kursentwicklung im Fokus
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03.08.2026 12:26:47
Börse Zürich in Grün: SLI mit Gewinnen
Um 12:09 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 2 295,04 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,266 Prozent höher bei 2 295,91 Punkten, nach 2 289,83 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 295,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 304,11 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der SLI 2 313,18 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SLI bei 1 968,77 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Sonova (+ 3,27 Prozent auf 227,20 CHF), Logitech (+ 2,85 Prozent auf 84,42 CHF), Geberit (+ 2,33 Prozent auf 544,60 CHF) und Straumann (+ 2,12 Prozent auf 102,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,51 Prozent auf 71,50 CHF), Sandoz (-1,19 Prozent auf 64,98 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 203,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,83 Prozent auf 215,00 CHF) und VAT (-0,66 Prozent auf 598,00 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 150 065 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Geberit AG (N)
|584,80
|2,02%
|Helvetia Baloise Holding AG
|231,60
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|Holcim AG
|76,76
|-2,69%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|218,10
|-1,53%
|Logitech S.A.
|90,68
|2,03%
|Partners Group AG
|745,60
|2,95%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|383,00
|1,58%
|Sandoz
|69,88
|-1,10%
|Sonova AG
|243,40
|2,61%
|Straumann Holding AG
|108,90
|1,26%
|Swiss Re AG
|145,00
|-0,21%
|UBS
|45,59
|-0,15%
|VAT
|637,20
|-1,61%
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