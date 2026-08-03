Börse Zürich in Grün: SLI mit Gewinnen

Um 12:09 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 2 295,04 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,266 Prozent höher bei 2 295,91 Punkten, nach 2 289,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 295,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 304,11 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der SLI 2 313,18 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SLI bei 1 968,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Sonova (+ 3,27 Prozent auf 227,20 CHF), Logitech (+ 2,85 Prozent auf 84,42 CHF), Geberit (+ 2,33 Prozent auf 544,60 CHF) und Straumann (+ 2,12 Prozent auf 102,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,51 Prozent auf 71,50 CHF), Sandoz (-1,19 Prozent auf 64,98 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 203,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,83 Prozent auf 215,00 CHF) und VAT (-0,66 Prozent auf 598,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 150 065 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at