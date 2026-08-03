Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 03.08.2026 12:26:47

Börse Zürich in Grün: SLI mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: SLI mit Gewinnen

Der SLI gewinnt heute an Fahrt.

Um 12:09 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 2 295,04 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,266 Prozent höher bei 2 295,91 Punkten, nach 2 289,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 295,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 304,11 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der SLI 2 313,18 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 100,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, notierte der SLI bei 1 968,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 3,27 Prozent auf 694,00 CHF), Sonova (+ 3,27 Prozent auf 227,20 CHF), Logitech (+ 2,85 Prozent auf 84,42 CHF), Geberit (+ 2,33 Prozent auf 544,60 CHF) und Straumann (+ 2,12 Prozent auf 102,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-2,51 Prozent auf 71,50 CHF), Sandoz (-1,19 Prozent auf 64,98 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 203,40 CHF), Helvetia Baloise (-0,83 Prozent auf 215,00 CHF) und VAT (-0,66 Prozent auf 598,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 150 065 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sandoz

mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Galderma 188,60 -0,21% Galderma
Geberit AG (N) 584,80 2,02% Geberit AG (N)
Helvetia Baloise Holding AG 231,60 -0,77% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 76,76 -2,69% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 218,10 -1,53% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 90,68 2,03% Logitech S.A.
Partners Group AG 745,60 2,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 1,58% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 69,88 -1,10% Sandoz
Sonova AG 243,40 2,61% Sonova AG
Straumann Holding AG 108,90 1,26% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 145,00 -0,21% Swiss Re AG
UBS 45,59 -0,15% UBS
VAT 637,20 -1,61% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 295,90 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen