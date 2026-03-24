Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Bewegung
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24.03.2026 12:27:32
Börse Zürich in Grün: SLI notiert mittags im Plus
Der SLI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent auf 1 987,86 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,272 Prozent höher bei 1 979,97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 974,59 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 970,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 987,99 Punkten lag.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, betrug der SLI-Kurs 2 202,56 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Stand von 2 140,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 105,04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,58 Prozent nach unten. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 5,43 Prozent auf 80,36 CHF), Sonova (+ 2,23 Prozent auf 171,80 CHF), Nestlé (+ 1,80 Prozent auf 76,20 CHF), Lindt (+ 1,51 Prozent auf 10 760,00 CHF) und Lonza (+ 1,48 Prozent auf 474,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-1,27 Prozent auf 512,00 CHF), UBS (-0,41 Prozent auf 29,29 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,25 Prozent auf 64,62 CHF), Roche (+ 0,10 Prozent auf 304,20 CHF) und Julius Bär (+ 0,18 Prozent auf 57,02 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 038 263 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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