Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der SLI knüpft am Dienstag an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,63 Prozent fester bei 2 144,97 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,514 Prozent höher bei 2 142,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 131,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 141,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 145,47 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SLI mit 2 100,41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, stand der SLI bei 2 188,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 986,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,279 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 4,24 Prozent auf 101,70 CHF), VAT (+ 2,45 Prozent auf 609,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,10 Prozent auf 187,00 CHF), Holcim (+ 1,84 Prozent auf 77,54 CHF) und Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 837,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swiss Re (-1,51 Prozent auf 114,35 CHF), Lindt (-0,76 Prozent auf 9 135,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,76 Prozent auf 196,40 CHF), Alcon (-0,31 Prozent auf 51,56 CHF) und Roche (-0,19 Prozent auf 316,80 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 624 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at