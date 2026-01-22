Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 2 150,24 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,919 Prozent höher bei 2 155,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 135,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 147,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 156,81 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,058 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 132,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der SLI noch bei 2 040,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 024,37 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,034 Prozent. 2 185,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Zählern registriert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 6,36 Prozent auf 8,62 CHF), Adecco SA (+ 2,24 Prozent auf 22,78 CHF), Holcim (+ 2,19 Prozent auf 79,30 CHF), Julius Bär (+ 2,06 Prozent auf 67,52 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,44 Prozent auf 183,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Alcon (-0,92 Prozent auf 64,42 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 72,36 CHF), VAT (-0,27 Prozent auf 510,20 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 10 990,00 CHF) und Givaudan (-0,13 Prozent auf 3 161,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 850 882 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 296,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,77 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at