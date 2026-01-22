Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

SLI im Fokus 22.01.2026 12:26:54

Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne

Der SLI macht am Donnerstag Gewinne.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 2 150,24 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,919 Prozent höher bei 2 155,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 135,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 147,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 156,81 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,058 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 132,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der SLI noch bei 2 040,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 024,37 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,034 Prozent. 2 185,70 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 116,01 Zählern registriert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 6,36 Prozent auf 8,62 CHF), Adecco SA (+ 2,24 Prozent auf 22,78 CHF), Holcim (+ 2,19 Prozent auf 79,30 CHF), Julius Bär (+ 2,06 Prozent auf 67,52 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,44 Prozent auf 183,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Alcon (-0,92 Prozent auf 64,42 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 72,36 CHF), VAT (-0,27 Prozent auf 510,20 CHF), Lindt (-0,18 Prozent auf 10 990,00 CHF) und Givaudan (-0,13 Prozent auf 3 161,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 850 882 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 296,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,77 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Logitech S.A.

Analysen zu Logitech S.A.

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,10 3,80% Adecco SA
Alcon AG 68,92 -0,98% Alcon AG
ams-OSRAM AG 9,02 3,56% ams-OSRAM AG
Givaudan AG 3 406,00 -0,93% Givaudan AG
Holcim AG 86,04 2,31% Holcim AG
Julius Bär 72,46 0,95% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 197,55 1,13% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 870,00 -0,59% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 78,10 -0,48% Logitech S.A.
Roche AG (Genussschein) 347,90 0,93% Roche AG (Genussschein)
Temenos AG 79,35 0,00% Temenos AG
UBS 40,66 0,32% UBS
VAT 550,00 -1,22% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 599,60 -1,02% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 147,07 0,54%

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

