Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Zuschläge

In Zürich ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,16 Prozent stärker bei 2 320,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 2 316,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 316,31 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2 323,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 310,79 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,00 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 243,18 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 2 285,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 040,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,86 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 352,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 1,64 Prozent auf 95,20 CHF), VAT (+ 1,20 Prozent auf 607,80 CHF), Logitech (+ 1,15 Prozent auf 90,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,12 Prozent auf 217,00 CHF) und Sandoz (+ 0,88 Prozent auf 77,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sonova (-0,86 Prozent auf 276,20 CHF), Partners Group (-0,82 Prozent auf 606,40 CHF), Swisscom (-0,67 Prozent auf 665,00 CHF), Holcim (-0,49 Prozent auf 64,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 229,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 779 194 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 326,511 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at