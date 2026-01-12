Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Am Montag legten Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SLI ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 2 175,89 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,253 Prozent auf 2 169,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 175,41 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 176,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 168,07 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der SLI bei 2 022,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 1 950,35 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 2,20 Prozent auf 565,80 CHF), Partners Group (+ 1,56 Prozent auf 1 038,50 CHF), Alcon (+ 1,13 Prozent auf 64,42 CHF), Lindt (+ 1,06 Prozent auf 11 420,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,96 Prozent auf 178,05 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Adecco SA (-1,43 Prozent auf 23,36 CHF), Helvetia Baloise (-1,33 Prozent auf 199,90 CHF), VAT (-1,10 Prozent auf 438,80 CHF), Sandoz (-1,09 Prozent auf 59,90 CHF) und Swiss Re (-0,86 Prozent auf 126,45 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 334 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291,624 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die ams-OSRAM-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

