ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Performance im Blick
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30.06.2026 09:29:22
Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent höher bei 2 281,98 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,203 Prozent höher bei 2 279,97 Punkten, nach 2 275,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 285,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 277,77 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SLI mit 2 160,78 Punkten berechnet. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 2 013,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der SLI auf 1 958,25 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,07 Prozent auf 698,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 86,88 CHF), Sandoz (+ 1,28 Prozent auf 74,14 CHF), Novartis (+ 1,20 Prozent auf 127,72 CHF) und Sika (+ 1,07 Prozent auf 165,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-3,09 Prozent auf 77,12 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 83,66 CHF), Sonova (-0,52 Prozent auf 189,90 CHF), Lindt (-0,37 Prozent auf 9 480,00 CHF) und Richemont (-0,34 Prozent auf 189,25 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 156 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 289,817 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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