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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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SLI-Performance im Blick 30.06.2026 09:29:22

Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,29 Prozent höher bei 2 281,98 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,203 Prozent höher bei 2 279,97 Punkten, nach 2 275,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 285,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 277,77 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SLI mit 2 160,78 Punkten berechnet. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 2 013,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der SLI auf 1 958,25 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,07 Prozent auf 698,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 86,88 CHF), Sandoz (+ 1,28 Prozent auf 74,14 CHF), Novartis (+ 1,20 Prozent auf 127,72 CHF) und Sika (+ 1,07 Prozent auf 165,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Logitech (-3,09 Prozent auf 77,12 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 83,66 CHF), Sonova (-0,52 Prozent auf 189,90 CHF), Lindt (-0,37 Prozent auf 9 480,00 CHF) und Richemont (-0,34 Prozent auf 189,25 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 156 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 289,817 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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