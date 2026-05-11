Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SLI-Performance im Fokus
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11.05.2026 09:29:24
Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge
Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,15 Prozent stärker bei 2 104,23 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,180 Prozent leichter bei 2 097,33 Punkten, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 104,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 096,30 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SLI bei 2 113,00 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 2 152,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 976,27 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 86,20 CHF), Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 82,74 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 35,32 CHF) und Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 67,36 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Life (-3,37 Prozent auf 849,80 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 48,33 CHF), Sika (-1,32 Prozent auf 142,30 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 40,75 CHF) und Lindt (-0,96 Prozent auf 9 245,00 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI sticht die Alcon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 359 170 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|89,88
|-1,94%
|Alcon AG
|53,44
|1,25%
|Amrize
|44,35
|0,25%
|Holcim AG
|82,40
|0,56%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 030,00
|1,78%
|Logitech S.A.
|89,14
|-1,50%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|348,36
|0,14%
|Sandoz
|73,66
|1,52%
|Sika AG
|153,60
|-1,16%
|Swiss Life AG (N)
|925,00
|-0,69%
|Swiss Re AG
|130,75
|-3,33%
|UBS
|37,64
|-0,97%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|588,60
|-1,18%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 092,44
|-0,23%
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