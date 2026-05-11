Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Fokus 11.05.2026 09:29:24

Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,15 Prozent stärker bei 2 104,23 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,180 Prozent leichter bei 2 097,33 Punkten, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 104,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 096,30 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SLI bei 2 113,00 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 2 152,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 976,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 86,20 CHF), Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 82,74 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 35,32 CHF) und Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 67,36 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Life (-3,37 Prozent auf 849,80 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 48,33 CHF), Sika (-1,32 Prozent auf 142,30 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 40,75 CHF) und Lindt (-0,96 Prozent auf 9 245,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die Alcon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 359 170 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

mehr Nachrichten

Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 89,88 -1,94% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 53,44 1,25% Alcon AG
Amrize 44,35 0,25% Amrize
Holcim AG 82,40 0,56% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 030,00 1,78% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 89,14 -1,50% Logitech S.A.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 348,36 0,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 73,66 1,52% Sandoz
Sika AG 153,60 -1,16% Sika AG
Swiss Life AG (N) 925,00 -0,69% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 130,75 -3,33% Swiss Re AG
UBS 37,64 -0,97% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 588,60 -1,18% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 092,44 -0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen