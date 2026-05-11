Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Am Montag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,15 Prozent stärker bei 2 104,23 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,180 Prozent leichter bei 2 097,33 Punkten, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 104,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 096,30 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SLI bei 2 113,00 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 2 152,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 976,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,17 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 86,20 CHF), Holcim (+ 1,21 Prozent auf 75,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,88 Prozent auf 82,74 CHF), UBS (+ 0,83 Prozent auf 35,32 CHF) und Sandoz (+ 0,72 Prozent auf 67,36 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Life (-3,37 Prozent auf 849,80 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 48,33 CHF), Sika (-1,32 Prozent auf 142,30 CHF), Amrize (-1,12 Prozent auf 40,75 CHF) und Lindt (-0,96 Prozent auf 9 245,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die Alcon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 359 170 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at