Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 2 304,46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 2 303,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 303,38 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 298,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 310,67 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,104 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 315,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SLI bei 2 130,64 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 04.09.2025, mit 2 026,99 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,14 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Amrize (+ 1,92 Prozent auf 35,48 CHF), VAT (+ 1,85 Prozent auf 607,00 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 186,30 CHF), Holcim (+ 1,30 Prozent auf 73,08 CHF) und Sika (+ 1,06 Prozent auf 191,30 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,87 Prozent auf 210,20 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 573,60 CHF), Novartis (-1,10 Prozent auf 129,88 CHF), Sandoz (-0,80 Prozent auf 69,80 CHF) und Givaudan (-0,55 Prozent auf 3 264,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 857 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 295,721 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,71 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at