SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Index im Blick
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22.06.2026 17:58:54
Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsende mit Zuschlägen
Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent stärker bei 2 227,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,143 Prozent auf 2 212,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,34 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 204,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 227,19 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 22.05.2026, stand der SLI noch bei 2 144,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der SLI bei 1 963,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 1 940,44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 227,19 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3,00 Prozent auf 706,80 CHF), Sandoz (+ 2,24 Prozent auf 69,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 88,56 CHF), Novartis (+ 1,67 Prozent auf 120,28 CHF) und Swiss Life (+ 1,39 Prozent auf 890,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-1,67 Prozent auf 669,60 CHF), SGS SA (-1,12 Prozent auf 89,84 CHF), Logitech (-0,78 Prozent auf 86,52 CHF), Richemont (-0,74 Prozent auf 182,30 CHF) und Holcim (-0,62 Prozent auf 76,44 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 591 320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 274,831 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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