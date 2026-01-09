Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
09.01.2026 09:29:26
Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsstart in Grün
Um 09:12 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,16 Prozent nach oben auf 2 168,51 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,048 Prozent leichter bei 2 164,02 Punkten in den Handel, nach 2 165,07 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 163,90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 168,65 Punkten lag.
SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1,54 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 2 093,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2 046,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der SLI mit 1 967,21 Punkten gehandelt.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 1,91 Prozent auf 8,26 CHF), Logitech (+ 1,91 Prozent auf 77,78 CHF), Adecco SA (+ 1,89 Prozent auf 23,68 CHF), Richemont (+ 1,35 Prozent auf 176,50 CHF) und Holcim (+ 1,29 Prozent auf 80,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Alcon (-1,27 Prozent auf 63,74 CHF), Lindt (-0,88 Prozent auf 11 280,00 CHF), Zurich Insurance (-0,78 Prozent auf 584,80 CHF), Helvetia Baloise (-0,59 Prozent auf 203,20 CHF) und Swiss Life (-0,53 Prozent auf 903,60 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 899 444 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 289,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Die ams-OSRAM-Aktie weist mit 7,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent an der Spitze im Index.
