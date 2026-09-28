Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 28.09.2026 09:28:56

Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Das macht der SLI aktuell.

Am Montag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,71 Prozent fester bei 2 261,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,530 Prozent stärker bei 2 257,34 Punkten in den Handel, nach 2 245,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 256,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 261,50 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SLI stand vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 2 312,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 268,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1 956,41 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 1,69 Prozent auf 578,80 CHF), Geberit (+ 1,50 Prozent auf 554,00 CHF), Roche (+ 1,44 Prozent auf 365,50 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 78,22 CHF) und Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 608,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-1,92 Prozent auf 642,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,74 CHF), Logitech (-0,52 Prozent auf 83,56 CHF), Julius Bär (+ 0,00 Prozent auf 71,24 CHF) und Straumann (+ 0,16 Prozent auf 97,64 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 243 077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303,377 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,30 -0,87% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,60 0,18% Amrize
Geberit AG (N) 585,60 0,79% Geberit AG (N)
Julius Bär 75,44 -0,37% Julius Bär
Logitech S.A. 88,00 -0,65% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 612,40 1,12% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 82,55 1,16% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 645,60 0,88% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,03 -0,28% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 104,40 0,68% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 151,30 1,10% Swiss Re AG
UBS 43,42 -0,12% UBS
VAT 681,80 -2,15% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 261,61 0,72%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen