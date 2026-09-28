Börse Zürich in Grün: SLI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Am Montag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,71 Prozent fester bei 2 261,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,530 Prozent stärker bei 2 257,34 Punkten in den Handel, nach 2 245,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 256,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 261,50 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SLI stand vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 2 312,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 268,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1 956,41 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 1,69 Prozent auf 578,80 CHF), Geberit (+ 1,50 Prozent auf 554,00 CHF), Roche (+ 1,44 Prozent auf 365,50 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 78,22 CHF) und Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 608,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-1,92 Prozent auf 642,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,74 CHF), Logitech (-0,52 Prozent auf 83,56 CHF), Julius Bär (+ 0,00 Prozent auf 71,24 CHF) und Straumann (+ 0,16 Prozent auf 97,64 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 243 077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 303,377 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at