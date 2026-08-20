Börse Zürich in Grün: SLI zum Start in der Gewinnzone

Der SLI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,04 Prozent auf 2 304,83 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 305,09 Zählern und damit 0,053 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 303,88 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2 307,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 304,76 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,311 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 2 282,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SLI mit 2 136,99 Punkten gehandelt. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 2 023,28 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,15 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 0,74 Prozent auf 570,40 CHF), Givaudan (+ 0,72 Prozent auf 3 216,00 CHF), Holcim (+ 0,61 Prozent auf 69,82 CHF), Lonza (+ 0,59 Prozent auf 582,60 CHF) und Sonova (+ 0,58 Prozent auf 243,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,79 Prozent auf 78,86 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 715,80 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 139,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,47 Prozent auf 211,40 CHF) und Straumann (-0,31 Prozent auf 96,92 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 109 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,560 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at