Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|SIX-Handel im Fokus
|
20.08.2026 09:28:41
Börse Zürich in Grün: SLI zum Start in der Gewinnzone
Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,04 Prozent auf 2 304,83 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 2 305,09 Zählern und damit 0,053 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 303,88 Punkte).
Der SLI verzeichnete bei 2 307,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2 304,76 Einheiten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,311 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 2 282,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SLI mit 2 136,99 Punkten gehandelt. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 2 023,28 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,15 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 0,74 Prozent auf 570,40 CHF), Givaudan (+ 0,72 Prozent auf 3 216,00 CHF), Holcim (+ 0,61 Prozent auf 69,82 CHF), Lonza (+ 0,59 Prozent auf 582,60 CHF) und Sonova (+ 0,58 Prozent auf 243,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-1,79 Prozent auf 78,86 CHF), Partners Group (-0,61 Prozent auf 715,80 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 139,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,47 Prozent auf 211,40 CHF) und Straumann (-0,31 Prozent auf 96,92 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 109 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,560 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
20.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
20.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
20.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
20.08.26
|SMI-Handel aktuell: SMI am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|180,45
|-1,07%
|Geberit AG (N)
|610,20
|1,40%
|Givaudan AG
|3 472,00
|1,76%
|Holcim AG
|74,24
|-0,08%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|227,90
|0,49%
|Logitech S.A.
|81,88
|-4,99%
|Lonza AG (N)
|625,40
|1,00%
|Partners Group AG
|764,60
|-1,32%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|393,00
|-1,14%
|Sonova AG
|259,30
|0,39%
|Straumann Holding AG
|102,40
|-1,35%
|Swiss Re AG
|147,65
|-1,37%
|UBS
|45,56
|0,07%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 298,41
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.