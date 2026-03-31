Börse Zürich in Grün: SMI am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent fester bei 12 803,28 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,486 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,568 Prozent auf 12 740,61 Punkte an der Kurstafel, nach 12 668,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 706,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 825,06 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 13 267,48 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 598,12 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 3,35 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 3,01 Prozent auf 30,45 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,73 Prozent auf 179,50 CHF), Lonza (+ 1,57 Prozent auf 506,20 CHF), Swiss Life (+ 1,43 Prozent auf 863,00 CHF) und Novartis (+ 1,25 Prozent auf 121,32 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Alcon (-0,13 Prozent auf 59,32 CHF), Holcim (-0,06 Prozent auf 65,06 CHF), Swisscom (+ 0,07 Prozent auf 673,00 CHF), Amrize (+ 0,14 Prozent auf 43,44 CHF) und Givaudan (+ 0,22 Prozent auf 2 708,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 891 061 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 271,135 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at