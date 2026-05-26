Börse Zürich in Grün: SMI am Mittag in Grün

Mit dem SMI geht es am Dienstag aufwärts.

Am Dienstag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 13 551,72 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,606 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 619,95 Zählern und damit 0,865 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 503,21 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13 540,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 634,73 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 13 169,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, stand der SMI bei 13 913,73 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 12 317,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 2,06 Prozent auf 75,36 CHF), Swiss Life (+ 1,26 Prozent auf 870,80 CHF), UBS (+ 1,24 Prozent auf 37,55 CHF), Amrize (+ 1,08 Prozent auf 39,45 CHF) und Sika (+ 0,88 Prozent auf 148,30 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-0,81 Prozent auf 673,50 CHF), Roche (-0,60 Prozent auf 332,50 CHF), Givaudan (-0,42 Prozent auf 2 870,00 CHF), Novartis (-0,10 Prozent auf 119,34 CHF) und Geberit (-0,04 Prozent auf 505,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 461 512 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 291,654 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at