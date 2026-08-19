Börse Zürich in Grün: SMI am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,08 Prozent auf 14 331,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,648 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,124 Prozent auf 14 303,20 Punkte an der Kurstafel, nach 14 320,90 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14 304,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 374,89 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,150 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SMI bei 14 343,70 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, den Stand von 13 364,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12 212,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 7,17 Prozent auf 564,80 CHF), Amrize (+ 0,75 Prozent auf 36,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,47 Prozent auf 212,20 CHF), Roche (+ 0,47 Prozent auf 362,60 CHF) und UBS (+ 0,33 Prozent auf 43,21 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Alcon (-1,36 Prozent auf 59,52 CHF), Swiss Life (-0,82 Prozent auf 921,60 CHF), Givaudan (-0,63 Prozent auf 3 142,00 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 140,70 CHF) und Holcim (-0,46 Prozent auf 69,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten SMI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 490 952 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,532 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at