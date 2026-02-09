Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Kursverlauf
|
09.02.2026 15:59:27
Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen
Um 15:42 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,02 Prozent auf 13 505,97 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,588 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,086 Prozent auf 13 514,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 503,06 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13 542,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 478,49 Einheiten.
SMI seit Jahresbeginn
Der SMI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 13 421,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 12 593,34 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 68,10 CHF), Holcim (+ 1,64 Prozent auf 77,96 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,28 Prozent auf 189,35 CHF), Richemont (+ 0,87 Prozent auf 156,80 CHF) und Partners Group (+ 0,68 Prozent auf 974,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 058,00 CHF), Swisscom (-1,13 Prozent auf 654,50 CHF), Sonova (-1,02 Prozent auf 203,70 CHF), Lonza (-0,93 Prozent auf 512,40 CHF) und Alcon (-0,79 Prozent auf 60,26 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 645 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,20 zu Buche schlagen. Mit 5,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:59
|Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15:59
|SIX-Handel: SLI liegt im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Zürich in Grün: Am Mittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Start (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Zürich: SMI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Swisscom AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,86
|2,46%
|Alcon AG
|65,98
|-0,93%
|Givaudan AG
|3 347,00
|-1,01%
|Holcim AG
|85,68
|2,02%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|208,00
|1,81%
|Lonza AG (N)
|564,00
|-0,18%
|Partners Group AG
|1 069,00
|0,38%
|Richemont
|171,65
|1,06%
|Roche AG (Genussschein)
|352,90
|-0,98%
|Sonova AG
|223,60
|-0,53%
|Swiss Re AG
|138,85
|-0,64%
|Swisscom AG
|720,00
|-0,55%
|UBS
|37,22
|0,22%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 484,62
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.