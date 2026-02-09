Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 09.02.2026 15:59:27

Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen

Kaum verändert zeigt sich der SMI am Montag.

Um 15:42 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,02 Prozent auf 13 505,97 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,588 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,086 Prozent auf 13 514,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 503,06 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 542,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 478,49 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 13 421,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 12 593,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 68,10 CHF), Holcim (+ 1,64 Prozent auf 77,96 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,28 Prozent auf 189,35 CHF), Richemont (+ 0,87 Prozent auf 156,80 CHF) und Partners Group (+ 0,68 Prozent auf 974,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 058,00 CHF), Swisscom (-1,13 Prozent auf 654,50 CHF), Sonova (-1,02 Prozent auf 203,70 CHF), Lonza (-0,93 Prozent auf 512,40 CHF) und Alcon (-0,79 Prozent auf 60,26 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 645 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,20 zu Buche schlagen. Mit 5,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,86 2,46% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 65,98 -0,93% Alcon AG
Givaudan AG 3 347,00 -1,01% Givaudan AG
Holcim AG 85,68 2,02% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 208,00 1,81% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 564,00 -0,18% Lonza AG (N)
Partners Group AG 1 069,00 0,38% Partners Group AG
Richemont 171,65 1,06% Richemont
Roche AG (Genussschein) 352,90 -0,98% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 223,60 -0,53% Sonova AG
Swiss Re AG 138,85 -0,64% Swiss Re AG
Swisscom AG 720,00 -0,55% Swisscom AG
UBS 37,22 0,22% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 484,62 -0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen