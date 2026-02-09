Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen

Um 15:42 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,02 Prozent auf 13 505,97 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,588 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,086 Prozent auf 13 514,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 503,06 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 542,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 478,49 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 09.01.2026, den Wert von 13 421,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Stand von 12 593,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,79 Prozent auf 68,10 CHF), Holcim (+ 1,64 Prozent auf 77,96 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,28 Prozent auf 189,35 CHF), Richemont (+ 0,87 Prozent auf 156,80 CHF) und Partners Group (+ 0,68 Prozent auf 974,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-1,20 Prozent auf 3 058,00 CHF), Swisscom (-1,13 Prozent auf 654,50 CHF), Sonova (-1,02 Prozent auf 203,70 CHF), Lonza (-0,93 Prozent auf 512,40 CHF) und Alcon (-0,79 Prozent auf 60,26 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 645 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,20 zu Buche schlagen. Mit 5,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at