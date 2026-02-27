Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag fester

Am Freitag verbucht der SMI um 15:40 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,42 Prozent auf 13 972,37 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,665 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,329 Prozent auf 13 959,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 913,73 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 056,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 933,23 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der SMI noch bei 13 216,23 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 27.11.2025, einen Stand von 12 831,05 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 12 958,34 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,47 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 941,92 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 4,27 Prozent auf 136,65 CHF), Novartis (+ 1,84 Prozent auf 130,46 CHF), Swisscom (+ 1,55 Prozent auf 719,00 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 368,70 CHF) und Geberit (+ 1,34 Prozent auf 649,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Richemont (-3,81 Prozent auf 156,50 CHF), Partners Group (-3,24 Prozent auf 846,80 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 31,70 CHF), Holcim (-1,42 Prozent auf 70,88 CHF) und Amrize (-1,26 Prozent auf 48,65 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 353 617 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 321,470 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,59 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

