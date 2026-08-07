Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu

Der SMI befindet sich am Freitag im Aufwärtstrend.

Um 15:40 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,41 Prozent auf 14 578,47 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,683 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,048 Prozent auf 14 511,78 Punkte an der Kurstafel, nach 14 518,75 Punkten am Vortag.

Bei 14 624,87 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 542,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,43 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 07.07.2026, mit 14 360,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 135,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der SMI auf 11 849,58 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,05 Prozent nach oben. Bei 14 656,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sika (+ 2,06 Prozent auf 195,25 CHF), Roche (+ 1,59 Prozent auf 370,50 CHF), Lonza (+ 1,55 Prozent auf 575,40 CHF), Partners Group (+ 1,44 Prozent auf 732,80 CHF) und Alcon (+ 1,03 Prozent auf 57,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-8,51 Prozent auf 38,25 CHF), Swisscom (-2,64 Prozent auf 626,00 CHF), Holcim (-1,60 Prozent auf 71,42 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 83,88 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 198,50 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Amrize-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 374 358 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,101 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,59 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at