Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu

Der SMI befindet sich am Freitag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,44 Prozent auf 13 682,26 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,580 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,090 Prozent auf 13 610,59 Punkte an der Kurstafel, nach 13 622,85 Punkten am Vortag.

Bei 13 751,67 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 578,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 2,51 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 14 362,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 352,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der SMI auf 12 427,18 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,28 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF), Sika (+ 1,95 Prozent auf 182,65 CHF), Amrize (+ 1,71 Prozent auf 30,96 CHF), Sandoz (+ 1,46 Prozent auf 69,42 CHF) und Geberit (+ 1,36 Prozent auf 538,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Roche (-0,34 Prozent auf 347,80 CHF), UBS (-0,31 Prozent auf 38,94 CHF), Novartis (-0,14 Prozent auf 117,90 CHF), Partners Group (-0,10 Prozent auf 594,80 CHF) und Givaudan (+ 0,06 Prozent auf 3 342,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 998 195 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 297,473 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,51 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at