SMI-Entwicklung 07.01.2026 09:28:48

Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung im Plus

Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,46 Prozent stärker bei 13 382,92 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,532 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,229 Prozent höher bei 13 352,71 Punkten in den Handel, nach 13 322,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 387,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 347,68 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SMI mit 12 936,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 521,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, notierte der SMI bei 11 830,77 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 1,45 Prozent auf 334,70 CHF), Geberit (+ 1,19 Prozent auf 626,80 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 112,84 CHF), Lonza (+ 0,71 Prozent auf 541,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 61,08 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Nestlé (-0,93 Prozent auf 75,45 CHF), Swiss Life (-0,73 Prozent auf 926,40 CHF), Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 601,20 CHF), Richemont (-0,64 Prozent auf 171,75 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,03 Prozent auf 178,55 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 302 012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 278,561 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 63,40 -3,65% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 683,60 2,67% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 186,30 -2,66% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 592,40 2,39% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 80,30 -2,00% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 121,85 0,08% Novartis AG
Richemont 186,80 0,38% Richemont
Roche AG (Genussschein) 339,40 0,35% Roche AG (Genussschein)
Swiss Life AG (N) 976,20 -2,77% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 138,55 -0,32% Swiss Re AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 631,00 -3,10% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 350,82 0,20%

