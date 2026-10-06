Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SMI hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag geht es im SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,95 Prozent auf 13 833,87 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,565 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,572 Prozent höher bei 13 781,93 Punkten in den Handel, nach 13 703,53 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 834,38 Punkte, das Tagestief hingegen 13 779,66 Zähler.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 14 395,94 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 14 302,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SMI mit 12 551,36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,43 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,19 Prozent auf 587,40 CHF), Sika (+ 1,97 Prozent auf 178,45 CHF), Roche (+ 1,72 Prozent auf 354,90 CHF), Novartis (+ 1,48 Prozent auf 118,20 CHF) und Givaudan (+ 1,36 Prozent auf 3 427,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-0,54 Prozent auf 84,04 CHF), Alcon (-0,04 Prozent auf 53,06 CHF), Nestlé (+ 0,30 Prozent auf 74,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,34 Prozent auf 81,98 CHF) und Holcim (+ 0,37 Prozent auf 65,18 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 160 993 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 294,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,25 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at