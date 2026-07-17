Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent stärker bei 14 268,42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,671 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,134 Prozent auf 14 286,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 267,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 314,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 248,42 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,165 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, den Wert von 13 815,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, stand der SMI bei 13 426,72 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Stand von 11 961,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,71 Prozent nach oben. Bei 14 464,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 2,24 Prozent auf 692,40 CHF), Swisscom (+ 2,16 Prozent auf 638,50 CHF), Logitech (+ 1,85) Prozent auf 82,56 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 137,50 CHF) und Nestlé (+ 0,89 Prozent auf 85,25 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-1,98 Prozent auf 193,50 CHF), Holcim (-1,58 Prozent auf 73,44 CHF), UBS (-1,38 Prozent auf 42,76 CHF), Sika (-0,94 Prozent auf 158,30 CHF) und Amrize (-0,84 Prozent auf 41,13 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 714 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 283,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at