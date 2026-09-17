ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Marktbericht
|
17.09.2026 12:26:50
Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Mittag im Plus
Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,14 Prozent stärker bei 13 887,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,583 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,367 Prozent auf 13 919,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13 868,66 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 928,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 876,65 Zählern.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,411 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 14 302,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der SMI bei 13 815,24 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 11 998,96 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 79,50 CHF), Logitech (+ 1,02 Prozent auf 83,18 CHF), UBS (+ 0,62) Prozent auf 42,02 CHF), Swiss Life (+ 0,50 Prozent auf 926,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 139,95 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-1,56 Prozent auf 54,24 CHF), Roche (-1,27 Prozent auf 357,90 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 614,40 CHF), Amrize (-0,56 Prozent auf 32,11 CHF) und Geberit (-0,37 Prozent auf 542,80 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 170 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 303,309 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Zürich: SLI mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|83,84
|1,87%
|Alcon AG
|57,22
|-0,87%
|Amrize
|33,84
|1,05%
|Geberit AG (N)
|571,20
|-0,59%
|Logitech S.A.
|87,80
|1,06%
|Partners Group AG
|648,60
|-1,34%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|378,00
|-1,38%
|Swiss Life AG (N)
|977,80
|0,51%
|Swiss Re AG
|147,65
|0,85%
|UBS
|44,41
|1,35%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 886,39
|0,13%