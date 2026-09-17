Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Mittag im Plus

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,14 Prozent stärker bei 13 887,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,583 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,367 Prozent auf 13 919,53 Punkte an der Kurstafel, nach 13 868,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 928,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 876,65 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,411 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 14 302,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der SMI bei 13 815,24 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 11 998,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 79,50 CHF), Logitech (+ 1,02 Prozent auf 83,18 CHF), UBS (+ 0,62) Prozent auf 42,02 CHF), Swiss Life (+ 0,50 Prozent auf 926,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 139,95 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Alcon (-1,56 Prozent auf 54,24 CHF), Roche (-1,27 Prozent auf 357,90 CHF), Partners Group (-0,81 Prozent auf 614,40 CHF), Amrize (-0,56 Prozent auf 32,11 CHF) und Geberit (-0,37 Prozent auf 542,80 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 170 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 303,309 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at