Börse Zürich in Grün: SMI fester

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,47 Prozent höher bei 13 725,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,212 Prozent fester bei 13 689,92 Punkten, nach 13 660,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 654,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 758,84 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der SMI bei 14 395,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 14 424,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 507,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,61 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Galderma (+ 1,25 Prozent auf 162,55 CHF), Givaudan (+ 1,22 Prozent auf 3 401,00 CHF), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 117,60 CHF), Holcim (+ 1,08 Prozent auf 65,36 CHF) und Roche (+ 0,95 Prozent auf 349,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,15 Prozent auf 80,96 CHF), Geberit (-0,59 Prozent auf 534,80 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 182,75 CHF), Logitech (-0,56 Prozent auf 85,92 CHF) und Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 601,20 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 895 588 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 296,513 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 7,67 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at