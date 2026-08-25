Börse Zürich in Grün: SMI im Aufwind

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent auf 14 471,78 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,674 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,125 Prozent höher bei 14 465,28 Punkten, nach 14 447,19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 439,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 488,67 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14 327,20 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 13 503,21 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 12 206,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,33 Prozent auf 80,00 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 79,20 CHF), Sika (+ 1,65 Prozent auf 190,60 CHF), Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 638,00 CHF) und Lonza (+ 0,75 Prozent auf 592,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Amrize (-1,32 Prozent auf 35,77 CHF), Richemont (-1,22 Prozent auf 185,90 CHF), Nestlé (-0,86 Prozent auf 79,77 CHF), Swiss Re (-0,32 Prozent auf 139,70 CHF) und Partners Group (+ 0,06 Prozent auf 720,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 744 017 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 319,028 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,35 Prozent.

Redaktion finanzen.at