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SIX-Handel im Blick 13.10.2026 17:58:50

Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich freundlich

Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich freundlich

Der SMI performte zum Handelsschluss positiv.

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 0,36 Prozent stärker bei 13 927,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,561 Prozent fester bei 13 955,75 Punkten, nach 13 877,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 909,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 066,86 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SMI bei 13 775,27 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 14 266,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SMI noch bei 12 484,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,13 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 9,43 Prozent auf 3 817,00 CHF), Logitech (+ 2,97 Prozent auf 85,16 CHF), Geberit (+ 1,85 Prozent auf 540,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,76 Prozent auf 589,00 CHF) und Swiss Re (+ 1,59 Prozent auf 147,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Alcon (-1,91 Prozent auf 52,42 CHF), Lonza (-1,32 Prozent auf 566,40 CHF), Amrize (-1,28 Prozent auf 30,08 CHF), Novartis (-0,55 Prozent auf 119,30 CHF) und Galderma (-0,48 Prozent auf 167,35 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 594 516 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 305,704 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 7,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 32,56 0,46% Amrize
Galderma 179,80 -0,03% Galderma
Geberit AG (N) 581,20 2,29% Geberit AG (N)
Givaudan AG 4 075,00 9,16% Givaudan AG
Logitech S.A. 91,78 4,04% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 608,00 -1,14% Lonza AG (N)
Novartis AG 127,36 -1,07% Novartis AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,43 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 157,55 1,42% Swiss Re AG
UBS 42,82 -0,05% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 632,40 2,40% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 927,52 0,36%

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